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В Сочи пройдет Кубок России по ММА
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В Сочи пройдет Кубок России по ММА 

Ридус 23 августа 2018
Фото: Ридус
7-8 сентября в Сочи на арене "Ледяной Куб" пройдет Кубок России по смешанному боевому единоборству (ММА). В турнире примут участие около 150 бойцов.
В процессе совершенствования системы Союза ММА России возникла необходимость проведения Кубка России, — отметил вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев. — Уровень чемпионатов округов в спортивном плане стал настолько высок, что стало понятно, что вторые номера ничуть не уступают первым. Поэтому нужен был альтернативный чемпионат для тех перспективных бойцов, кто не отобрался на национальное первенство. Данная система позволяет им развиваться и расти дальше. В Кубке России-2018 участие примут: серебряные призеры чемпионатов федеральных округов, чемпионата Москвы, Санкт-Петербурга, бронзовые призеры чемпионата России, победители всероссийских соревнований 2017 года в Новосибирске, Нальчике и 2018 года в Воронеже и в Ботлихе. Плюс решением тренерского совета определятся по одному месту во всех весовых категориях. Кубок России по составу, по престижности ничуть не ниже чемпионата страны. Что касается перспектив, помимо того того, что победители получат право встретиться с чемпионами России на Суперкубке, Кубок России формирует резерв национальной сборной, — это те ребята, кандидатуры которых рассматриваются на международные соревнования в случаях замен.
По словам Бурзиева, в для зрителей на оба дня соревнований будет свободным.
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