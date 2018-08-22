Ещё
Самая горячая ринг-герл планеты увековечила UFC на своем теле. Теперь никуда не денется!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая горячая ринг-герл планеты увековечила UFC на своем теле. Теперь никуда не денется! 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Бразильянка Дженни Андраде пришла в модельный бизнес в возрасти шести лет. Начиналось все с детских музыкальных шоу.
Сейчас она работает телеведущей юмористической программы и радиоведущей на одной из бразильских радиостанций.
3 августа 2013 года Дженни дебютировала в UFC в качестве ринг-герл (UFC 163, Рио-де-Жанейро). Сейчас в Инстаграме за ней следят почти 500 тысяч человек, а она работает не только на бразильских ивентах, но и на значимых номерных турнирах в США.
Видимо, за пять лет, проведенных в октагоне сильнейшей лиги мира, Андраде настолько проникалась организацией, что решила сделать соответствующую татуировку.
Возможно, девушке хотелось обыграть эту тему как-то более оригинально, но, сделать это было сложно, учитывая, что ринг-герлс UFC не должны светить татуировками во время работы. Даже такими символичными.
Последние два года Андраде побеждает в номинации «ринг-герл года» престижной премии MMA Awards. Без слов объясняем, за счет чего.
SPORT24.ru: последние новости
Кевин Ли: «Хочу первым убрать ноль из графы поражений Нурмагомедова» «Макгрегор — гениальный спортсмен, он опасен для Хабиба». Роман Мазуров — в гостях у Sport24 Джонсон: «Минаков сильнее, чем Александр Емельяненко»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпиада оказалась на грани отмены11
Новый тренер «бросил» Медведеву95
Плющенко заступился за «предавшую родину» Медведеву5
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар123
Российский биатлонист изменил родине85
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение