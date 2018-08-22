Самая горячая ринг-герл планеты увековечила UFC на своем теле. Теперь никуда не денется!

Бразильянка Дженни Андраде пришла в модельный бизнес в возрасти шести лет. Начиналось все с детских музыкальных шоу.

Сейчас она работает телеведущей юмористической программы и радиоведущей на одной из бразильских радиостанций.

3 августа 2013 года Дженни дебютировала в UFC в качестве ринг-герл (UFC 163, Рио-де-Жанейро). Сейчас в Инстаграме за ней следят почти 500 тысяч человек, а она работает не только на бразильских ивентах, но и на значимых номерных турнирах в США.

Видимо, за пять лет, проведенных в октагоне сильнейшей лиги мира, Андраде настолько проникалась организацией, что решила сделать соответствующую татуировку.

Возможно, девушке хотелось обыграть эту тему как-то более оригинально, но, сделать это было сложно, учитывая, что ринг-герлс UFC не должны светить татуировками во время работы. Даже такими символичными.

Последние два года Андраде побеждает в номинации «ринг-герл года» престижной премии MMA Awards. Без слов объясняем, за счет чего.