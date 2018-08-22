Ещё
В Орел на чемпионат по самбо приедут Федор Емельяненко и Александр Попов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орел на чемпионат по самбо приедут Федор Емельяненко и Александр Попов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Гостями Чемпионата мира по самбо, который пройдет в Орле, станут прославленные спортсмены Федор Емельяненко и Александр Попов. Об этом сообщает издание «Орелспорт».
Напомним, турнир по самбо среди школьников 14-16 лет пройдет в Орле 23 и 24 августа. Площадкой соревнований станет ТМК ГРИНН. Также в день открытия Чемпионата мира состоится международный форум «Открытый мир».
Участниками соревнований станут более 250 человек из 25 стран мира. В сборную России орловские самбисты не попали.
Гостями турнира заявлены боец Федор Емельяненко и пловец Александр Попов. Прямая трансляция игра турнира пройдет на официальном канале «Юности России»
Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам: ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный по версии «RINGS», двукратный по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.
Александр Попов — советский и российский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, один из доминирующих пловцов на мировом уровне в 1990-х. Делит с Владимиром Сальниковым рекорд среди всех советских и российских пловцов по количеству золотых олимпийских наград.
Сообщение В Орел на чемпионат по самбо приедут Федор Емельяненко и Александр Попов появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловская моржиха Римма Васильчук покорила Балаклавскую бухту На Кубок Орла по каратэ ждут около 900 участников Молодые управленцы Орла вышла на «Тропу Героев»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпиада оказалась на грани отмены11
Новый тренер «бросил» Медведеву95
Плющенко заступился за «предавшую родину» Медведеву5
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар123
Российский биатлонист изменил родине85
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение