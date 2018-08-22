В Орел на чемпионат по самбо приедут Федор Емельяненко и Александр Попов

Напомним, турнир по самбо среди школьников 14-16 лет пройдет в Орле 23 и 24 августа. Площадкой соревнований станет ТМК ГРИНН. Также в день открытия Чемпионата мира состоится международный форум «Открытый мир».

Участниками соревнований станут более 250 человек из 25 стран мира. В сборную России орловские самбисты не попали.

Гостями турнира заявлены боец Федор Емельяненко и пловец Александр Попов. Прямая трансляция игра турнира пройдет на официальном канале «Юности России»

Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам: ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный по версии «RINGS», двукратный по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.

Александр Попов — советский и российский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, один из доминирующих пловцов на мировом уровне в 1990-х. Делит с Владимиром Сальниковым рекорд среди всех советских и российских пловцов по количеству золотых олимпийских наград.