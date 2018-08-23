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Бой Кристианы Жустино и Аманды Нуньеш подтверждён официально
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Бой Кристианы Жустино и Аманды Нуньеш подтверждён официально 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Поединок двух действующих чемпионок UFC из Бразилии — обладательницы титула в полулёгком весе Кристианы «Киборг» Жустино (20-1) и Аманды Нуньеш (16-4), которой принадлежит пояс в легчайшем дивизионе, — официально подтверждён и состоится 29 декабря на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе (США).
Бой пройдёт в полулёгком весе, с титулом Жустино на кону. Для Кристианы это будет третья защита и шестой поединок в промоушене. Предыдущие пять она завершила в свою пользу.
Нуньеш идёт на полосе из семи побед подряд, а титул в легчайшем весе завоевала на UFC 200 в июле 2016 года, после чего трижды его защитила.
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