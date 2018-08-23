Стала известна дата титульного боя между Нуньес и Жустино

Крис «Киборг» Жустино и Аманда Нуньес проведут титульный бой 29 декабря на UFC 232 в Лас-Вегасе, сообщает Sportsnet.

Сейчас в UFC еще официально не подтвердили дату этого поединка.

Жустино и Нуньес являются представительницами Бразилии. Обе спортсменки сейчас действующие чемпионки UFC.

"Киборг" удерживает пояс в полулегком весе и имеет безпроигрышную серию из пяти боев. В том числе Жустино одержала победу над россиянкой Яной Куницкой

Нуньес в мае защитила в третий раз свой титул в легчайшем весе, победив Ракель Пеннингтон.

Ранее определился противник боксера Лебедева на бой 7 сентября.