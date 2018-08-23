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Стала известна дата титульного боя между Нуньес и Жустино
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Стала известна дата титульного боя между Нуньес и Жустино 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Крис «Киборг» Жустино и Аманда Нуньес проведут титульный бой 29 декабря на UFC 232 в Лас-Вегасе, сообщает Sportsnet.
Сейчас в UFC еще официально не подтвердили дату этого поединка.
Жустино и Нуньес являются представительницами Бразилии. Обе спортсменки сейчас действующие чемпионки UFC.
"Киборг" удерживает пояс в полулегком весе и имеет безпроигрышную серию из пяти боев. В том числе Жустино одержала победу над россиянкой Яной Куницкой.
Нуньес в мае защитила в третий раз свой титул в легчайшем весе, победив Ракель Пеннингтон.
Ранее определился противник боксера Лебедева на бой 7 сентября.
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