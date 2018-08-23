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Пол Фелдер: Все боятся борьбы Нурмагмоедова, но именно это является преимуществом
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Пол Фелдер: Все боятся борьбы Нурмагмоедова, но именно это является преимуществом 

Советский спорт 3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов: У Макгрегора всего один шанс на победу
«Я считаю, что слишком много разговоров о том, что Хабиб плох в стойке. Он много попадал по Эдсону Барбозе, который, как многим казалось, точно лучше Хабиба в этом. Все боятся борьбы россиянина, но именно это является преимуществом, которое подарит ему возможность нанести тяжелый удар. Так что есть вероятность, что Хабиб сможет попасть очень точно по Конору. Зрители будут удивлены» — цитирует Фелдера Sportsjoe.
Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для 29-летнего российского бойца этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
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