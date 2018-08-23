Ещё
Титов: бой Лобова в России может поставить точку в конфликте с Хабибом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Титов: бой Лобова в России может поставить точку в конфликте с Хабибом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Исполнительный директор промоутерской компании Titov Boxing Promotions Алексей Титов, прокомментировал возможный поединок по правилам профессионального бокса российско-ирландского бойца UFC выступающего в полулёгком весе 31-летнего Артёма Лобова. Напомним, ранее появилась информация, что дебют Лобова в профи-боксе может состояться в начале 2019 года в Сочи.
«Дебют Лобова в профессиональном боксе будет, безусловно, интересен публике, особенно здесь в России. Артём — русский и говорит на русском языке. А его бойцовское прозвище говорит само за себя «The Russian Hammer» (Русский молот). Ко всему прочему он является другом одного из самых успешных не только в бойцовском, но и коммерческом плане бойца Конора Макгрегора, который стал соперником Хабиба Нурмагомедова. Зная незакрытый конфликт Лобова с Хабибом, уверен в том, что публика захочет увидеть Артёма в деле на российской земле. Возможно здесь в их конфликте будет поставлена точка. Одна половина будет против Лобова, другая — поддержит его. В этом и кроется интрига.
Артём — зрелищный боец, он выходит драться, как воин. Независимо от исхода поединков он отдаёт всего себя, во многом поэтому он находится на контракте у сильнейшей лиги мира UFC. Зритель хочет зрелищных боёв, Лобов умеет делать такие поединки», — цитирует Титова пресс-служба TBP.
Чемпионат.com: последние новости
Радулов: Макгрегор мне нравится, но мне кажется, что Хабиб победит А. Емельяненко оказался легче Джонсона на 12 килограмм Емельяненко показал, как выглядел после боя с Джонсоном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина возможной отмены Олимпийских игр19
Новый тренер «бросил» Медведеву95
Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой14
Жирков едва не потерял семью из-за дорогих часов28
Маркизио попал в сферу интересов «Зенита»
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение