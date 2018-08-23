Титов: бой Лобова в России может поставить точку в конфликте с Хабибом

Исполнительный директор промоутерской компании Titov Boxing Promotions Алексей Титов , прокомментировал возможный поединок по правилам профессионального бокса российско-ирландского бойца UFC выступающего в полулёгком весе 31-летнего Артёма Лобова . Напомним, ранее появилась информация, что дебют Лобова в профи-боксе может состояться в начале 2019 года в Сочи.

«Дебют Лобова в профессиональном боксе будет, безусловно, интересен публике, особенно здесь в России. Артём — русский и говорит на русском языке. А его бойцовское прозвище говорит само за себя «The Russian Hammer» (Русский молот). Ко всему прочему он является другом одного из самых успешных не только в бойцовском, но и коммерческом плане бойца Конора Макгрегора , который стал соперником Хабиба Нурмагомедова . Зная незакрытый конфликт Лобова с Хабибом, уверен в том, что публика захочет увидеть Артёма в деле на российской земле. Возможно здесь в их конфликте будет поставлена точка. Одна половина будет против Лобова, другая — поддержит его. В этом и кроется интрига.

Артём — зрелищный боец, он выходит драться, как воин. Независимо от исхода поединков он отдаёт всего себя, во многом поэтому он находится на контракте у сильнейшей лиги мира UFC. Зритель хочет зрелищных боёв, Лобов умеет делать такие поединки», — цитирует Титова пресс-служба TBP.