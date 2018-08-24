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Экс-чемпион UFC сделал шокирующее признание
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Экс-чемпион UFC признался в попытке самоубийства 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Коди Гарбрандт рассказал, что в подростковом возрасте пытался покончить жизнь самоубийством, передает "Советский спорт".
27-летний спортсмен признался, что от смерти его спас старший брат.
"В моей жизни был момент, когда я был готов сдаться. Меня спас мой старший брат Зак. Тогда я был подростком, это был мой выпускной год в старшей школе. Я занимался борьбой всю свою жизнь и после травмы потерял страсть к спорту, а вместе с ней и стимул к существованию. И я связался с плохой компанией, начал много тусоваться и употреблять наркотики, ни о чем не думал, все это практически поглотило мою жизнь. Я чувствовал, что мой путь подходит к концу.
Какое-то время я не был самим собой. Я был в депрессии, мой разум погружался в настоящую тьму, и однажды я чуть не повесился. Мой брат вовремя зашел домой и спас мою жизнь. Он ворвался, обнял меня, сел рядом со мной, мы плакали вместе и он убеждал меня в том, что все будет хорошо. После этого я изменился, и моя жизнь тоже изменилась. То, что мы вместе прошли через тот момент, действительно нас сблизило. Тот момент стал началом моей веры в Бога", — приводит его слова MMAjunkie.
В смешанных единоборствах Гарбрандт провел 13 поединков, в которых одержал 11 побед.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC провозгласил себя лучшим бойцом в истории.
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