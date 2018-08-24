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Минаков улучшил контракт с Bellator и проведет бой до конца года
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Минаков улучшил контракт с Bellator и проведет бой до конца года 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков продлил контракт с Bellator на улучшенных условиях и планирует провести бой на турнире организации до конца года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
"Пересмотрели контракт, получили хорошие условия. Виталий выступит ближе к концу года", — сказал Магомедов.
Минаков является бывшим чемпионом Bellator. Минаков последний раз выступал в рамках организации в апреле 2014 года, после чего проводил поединки в Fight Nights Global.
Всего в активе россиянина 21 победа и ни одного поражения в ММА.
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