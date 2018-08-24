Bellator подписал Минакова

Российский боец MMA Виталий Минаков будет выступать под эгидой американского промоушна Bellator. Соответствующее заявление спортсмен сделал в своём Instagram.

Фото он сопроводил фразой: «Я снова в деле».

По предварительной информации, перед встречей с победителем Гран-при россиянин проведёт как минимум один бой.

33-летний Минаков ранее уже выступал в Bellator (с 2012 по 2014 год). Тогда он стал чемпионом в тяжёлом весе. В настоящее время боец не имеет поражений в 21 поединке в ММА.