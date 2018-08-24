Ещё
Bellator подписал Минакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Bellator подписал Минакова 

News.ru 5 часов назад
Российский боец MMA Виталий Минаков будет выступать под эгидой американского промоушна Bellator. Соответствующее заявление спортсмен сделал в своём Instagram.
Фото он сопроводил фразой: «Я снова в деле».
По предварительной информации, перед встречей с победителем Гран-при россиянин проведёт как минимум один бой.
Борьбу за победу в Гран-при в 2018 году продолжают Федор Емельяненко, Чел Соннен, Райан Бэйдер и Мэтт Митрион.
33-летний Минаков ранее уже выступал в Bellator (с 2012 по 2014 год). Тогда он стал чемпионом в тяжёлом весе. В настоящее время боец не имеет поражений в 21 поединке в ММА.
News.ru: последние новости
Билет на бой Макгрегор - Нурмагомедов можно купить за $205 Кровавое мессиво: Емельяненко показал свое лицо Чемпионка UFC Нуньес помолвилась с девушкой-бойцом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Чемпион мира попался на пьяной езде2
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание10
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение