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Роналду рассказал, за какими видами спорта следит в свободное время
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Роналду рассказал, за какими видами спорта следит в свободное время 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
«Мне нравится смотреть теннис, баскетбол, пинг-понг. Но больше всего я люблю следить за боями UFC» — цитирует 33-летнего португальца AS.
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