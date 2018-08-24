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Роналду рассказал, за какими видами спорта следит в свободное время
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Роналду рассказал, за какими видами спорта следит в свободное время
Soccer News
2 часа назад
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Soccer News
«Мне нравится смотреть теннис, баскетбол, пинг-понг. Но больше всего я люблю следить за боями UFC» — цитирует 33-летнего португальца AS.
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