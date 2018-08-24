Макгрегор оскорбил отца Нурмагомедова 

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал «дрожащим трусом» отца и тренера российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за искусственным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Макгрегором пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов впервые будет защищать чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.