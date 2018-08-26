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Боец ММА нокаутировал соперника ударом из футбола
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Боец ММА нокаутировал соперника ударом из футбола 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Во время поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эрик Андерс нокаутировал Тима Уильямса ударом soccer kick (футбольный удар). Видео появилось в Twitter-аккаунте Prime Bam Childress.
Бой прошел на турнире UFC Fight Night 135. Андерс ударил лежащего соперника в лицо и был объявлен победителем поединка.
Андерс начинал спортивную карьеру в качестве игрока в американский футбол. Он выступал за университет Алабамы, а после окончания учебы подписал контракт с «Кливленд Браунс». В 2012-м Андерс пришел в смешанные единоборства, а в 2017-м подписался в UFC.
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