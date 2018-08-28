Гэтжи нокаутировал Вика, Джонсон победил, Эленбергер закончил карьеру.

Не самый звёздный турнир в городе Линкольн вышел на загляденье.

Джастин Гэтжи провёл в UFC четыре поединка, и, если вы поклонник смешанных единоборств, то легко вспомните каждый из них. Во всех деталях, со всеми интригами и предысториями.

Первый с Майклом Джонсоном получился очень личным. Гэтжи никогда особо не трепался перед боями и ни разу не был замечен в личном оскорблении соперника. А вот его оппонент по прошлогоднему дебюту в UFC Джонсон в своём трештоке рухнул на самое дно. Майкл наговорил откровенно гадких вещей о матери Гэтжи и их интимной связи.

Часто болтуны на публике оказываются вполне тихими и адекватными людьми в личном общении. Ярчайший пример — Конор Макгрегор . Многие говорили: ирландец — лучший трештокер современности только перед камерами, в личном общении это — скромнейший человек.

Майкл Джонсон по прозвищу Угроза обидел семью Гэтжи как раз в личном разговоре — который случайно попал на камеру. На записи видно, как Джастин буквально застыл, глядя на Майкла. Будто преодолевая состояние, которое обычно называют комом в горле.

Данное видео можно посмотреть на Youtube-канале Skip2MyMMA.

В бою с Джонсоном Гэтжи был в шаге от досрочного поражения, но сумел вернуться на каком-то особом импульсе и в итоге перемолол Майкла. Кажется, соперник сам помог Гэтжи себя одолеть — придав поединку личный характер, а Джастину — лишний стимул идти в том бою до конца.

В Линкольне (штат Небраска, США) Джеймс Вик выполинл роль бойца на замену более звёздному Элу Яквинте . Последний на данный момент соперник Хабиба Нурмагомедова в который раз не договорился с UFC по гонорару. При этом, вышедший вместо Яквинты Вик многими считался более неудобным оппонентом для Гэтжи. Высоченный Джеймс Вик (190 см. при лимите лёгкого веса в 70 кг.) и сам всю дорогу вёл себя как фаворит: соперника называл отработанным материалом, тупым бойцом и уже почти пройдённым этапом своей карьеры.

В очередной раз задетый морально Джастин Гэтжи вышел в клетку заведённым. И снова эта история случилась с ним в самый важный момент. Против Джонсона экс-чемпион второсортной WSOF был обязан ярко и победно дебютировать в UFC, чтобы доказать своё неофициальное звание одного из сильнейших легковесов планеты. Теперь Гэтжи необходимо было вернуться на победную колею после двух досрочных поражений подряд.

Поначалу бой был похож на самые популярные предматчевые расклады: Гэтжи давил, не особо парясь о защите, а Вик держал соперника на дистанции прямыми ударами с рук и фронт-киками в корпус. Джеймс бил точнее и вскоре наверняка рассчитывал перейти к более активным действиям. Однако по прошествии чуть менее полутора минут от начала схватки произошёл неожиданный эпизод: Вик на лишнюю секунду застоялся у сетки, и Гэтжи поймал его серией с двух рук в голову. Правый оверхенд попал точно в челюсть Джеймсу. 190-сантиметровый американец рухнул без чувств и после пробуждения долго не мог поверить, что проиграл. Позже Вик, конечно, извинился за всё, что наговорил перед боем. Гэтжи попросил у компании отдыха и пересмотра условий договора. А выступление Джастина на прошедшем UFC Fight Night 135 отметили многие коллеги по чеху, в том числе чемпион мира в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов:

«Джастин Гэтжи — монстр, всегда весело смотреть на этого парня», — написал Орёл на своей странице в «Твиттере».

Спасибо за всё, Джаггернаут, но больше не надо

Джейк Эленбергер — один из немногих ветеранов спорта, кого мы отправляем на пенсию с лёгкой душой. Поражение от Брайана Барберены стало для Эленбергера четвёртым кряду и 11-м в 13-и последних боях. Мало того, Джаггернаут нередко улетает в тяжёлые нокауты. Например, год назад Джейка еле откачали в клетке после пропущенного локтя от Майка Перри . А два месяца назад Эленбергер не выдержал ударов другого ветерана UFC Бена Сондерса.

Новым испытанием не побеждавшего с 2016 года Джаггернаута на UFC Fight Night 135 стал крепкий Брайан Барберена, нокаутировавший в 2013 году брата Джейка — Джо Эленбергера. Более того, Экскалибур (прозвище Джо Эленбергера) после поражения Барберене завершил карьеру. Следовательно, поединок с Брайаном должен был стать сверхпринципиальным для Джейка.

К сожалению, последний шанс вернуться на победную тропу Эленбергер упустил всего за две с половиной минуты боя c Барбереной. Брайан, вроде бы даже не очень акцентированно, попал по Джейку в стойке, тот рухнул и позволил себя добить.

После боя Эленбергер признался, что вовсе не планировал заявлять об отставке после боя с Барбереной. Однако это выступление слишком разочаровало Джейка и он решил уйти.

Как говорил Чел Соннен: «Кроме Леннокса Льюиса я не могу вспомнить никого, кто бы смог уйти на пике. Все наши карьеры заканчиваются одинаково — лёжа лицом вниз с чувством обескураженности. И я собираюсь последовать этому примеру. Я не хочу оставлять ничего у себя за спиной».

Пожалуй, за спиной Джейка Эленбергера в этом спорте больше ничего не осталось. Джаггернаут провёл достойную карьеру и уходит как один из любимых бойцов для многих любителей ММА со стажем.