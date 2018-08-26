Гэтжи нокаутировал Вика 

В ночь с 25 на 26 августа (мск) в городе Линкольн (штат Небраска, США) на арене Pinnacle Bank Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 135. Главным его событием стал поединок в лёгком весе, в котором встретились Джастин Гэтжи и Джеймс Вик. Победу в поединке одержал Гэтжи. Встреча началась с активных действий в исполнении Вика, но уже вскоре Джастин перехватил инициативу, зажал соперника у сетки и нокаутировал того тяжёлым ударом справа. На победу ему понадобилось чуть менее полутора минут.
Этот успех стал для Гэтжи первым за три боя. В декабре 2017 года он досрочно уступил экс-чемпиону организации Эдди Альваресу, а в апреле 2018 года в зрелищном бою проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Что касается Вика, это поражение стало вторым для него в UFC и первым за последние пять боёв.
UFC Fight Night 135 Основной кард:
Джастин Гэтжи — Джеймс Вик — победа Гэтжи нокаутом в первом раунде Майкл Джонсон — Андреа Фили — победа Джонсона раздельным решением судей Кортни Кейси — Анджела Хилл — победа Кейси раздельным решением судей Брайан Барберена — Джейке Элленбергер — победа Барберены техническим нокаутом в первом раунде Дейвисон Фигейреда — Джон Морага — победа Фигейреды техническим нокаутом во втором раунде Эрик Андерс — Тим Уильямс — победа Андерса техническим нокаутом в третьем раунде.