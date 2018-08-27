Нурмагомедов: Гэджи — монстр

Джастин Гэтжи , который победил Джеймса Вика в поединке в лёгком весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 135 в Линкольне, заслужил высокой оценки от чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова

«Джастин Гэтжи — монстр, всегда весело смотреть на этого парня», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что Гэтжи отправил своего соперника в нокаут в первом раунде, за что Джастину вручили бонус в размере $ 50 тыс. Премия стала для бойца третьей подряд. Два предыдущих поединка с его участием были признаны поединками вечера и за них спортсмена также отметили денежным бонусом. При этом победа стала лишь первой за три проведённых в промоушене боя.