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Нурмагомедов: Гэджи — монстр
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Нурмагомедов: Гэджи — монстр 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: AP
Джастин Гэтжи, который победил Джеймса Вика в поединке в лёгком весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 135 в Линкольне, заслужил высокой оценки от чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Джастин Гэтжи — монстр, всегда весело смотреть на этого парня», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что Гэтжи отправил своего соперника в нокаут в первом раунде, за что Джастину вручили бонус в размере $ 50 тыс. Премия стала для бойца третьей подряд. Два предыдущих поединка с его участием были признаны поединками вечера и за них спортсмена также отметили денежным бонусом. При этом победа стала лишь первой за три проведённых в промоушене боя.
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