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Вик — о бое с Гэтжи: это был худший вечер в моей жизни
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Вик — о бое с Гэтжи: это был худший вечер в моей жизни 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Боец UFC Джеймс Вик прокомментировал поражение от Джастина Гэтжи в поединке в лёгком весе на UFC Fight Night 135. Гэтжи нокаутировал соперника в первом раунде. «Это был худший вечер в моей жизни. Спасибо Джастину Гэтжи за возможность провести бой. У меня нет никаких оправданий. Я был в хорошей форме, не испытывал проблем со здоровьем и чувствовал уверенность в собственных силах. Сожалею, что не сумел порадовать людей, которые верили в меня и поддерживали. Я вернусь в строй и буду продолжать работать на тренировках. Мне нравится быть бойцом UFC, я сам выбрал этот путь и понимал, что порой меня может настигнуть неудача», — написал Вик на своей странице в сети «Инстаграм».
После этого боя Гэтжи получил от UFC бонус в $ 50 тыс.
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