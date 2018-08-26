Вик — о бое с Гэтжи: это был худший вечер в моей жизни

Боец UFC Джеймс Вик прокомментировал поражение от Джастина Гэтжи в поединке в лёгком весе на UFC Fight Night 135. Гэтжи нокаутировал соперника в первом раунде. «Это был худший вечер в моей жизни. Спасибо Джастину Гэтжи за возможность провести бой. У меня нет никаких оправданий. Я был в хорошей форме, не испытывал проблем со здоровьем и чувствовал уверенность в собственных силах. Сожалею, что не сумел порадовать людей, которые верили в меня и поддерживали. Я вернусь в строй и буду продолжать работать на тренировках. Мне нравится быть бойцом UFC, я сам выбрал этот путь и понимал, что порой меня может настигнуть неудача», — написал Вик на своей странице в сети «Инстаграм». После этого боя Гэтжи получил от UFC бонус в $ 50 тыс.