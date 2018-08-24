Взвешивание UFC Fight Night 135: Гэтжи и Вик показали равный вес 

25 августа в Линкольне (штат Небраска, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 135. Главным его событием станет поединок в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Джеймсом Виком. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали равный вес — 70,7 кг (156 фунтов). Все 26 бойцов, принимающие участие в турнире, прошли церемонию взвешивание и выйдут в октагон.
UFC Fight Night 135. Взвешивание
Основной кард
Джастин Гэтжи (156 фунтов) — Джастин Вик (156 фунтов) Майкл Джонсон (146) — Андре Фили (146) Кортни Кейси (115,5) — Анджела Хилл (115,5) Джейк Элленбергер (170) — Брайан Барберена (170) Джон Морага (125) — Дейвисон Фигуередо (125,5) Эрик Андерс (185,5) — Тим Уильямс (185).