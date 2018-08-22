Президент UFC: Конор был готов подраться с Хабибом в России

«Конор никого не боится, и он будет драться с кем угодно и где угодно. В какой-то момент был просто вопрос времени, когда Макгрегор проведёт бой с Хабибом Нурмагомедовым. Конор даже был готов сделать это в России. Макгрегор относится к числу людей, которые много говорят, но поддерживают слова делом», — цитирует Уайта BBC.