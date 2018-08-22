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Президент UFC: Конор был готов подраться с Хабибом в России
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Президент UFC: Конор был готов подраться с Хабибом в России 

Советский спорт 22 августа 2018
«Конор никого не боится, и он будет драться с кем угодно и где угодно. В какой-то момент был просто вопрос времени, когда Макгрегор проведёт бой с Хабибом Нурмагомедовым. Конор даже был готов сделать это в России. Макгрегор относится к числу людей, которые много говорят, но поддерживают слова делом», — цитирует Уайта BBC.
Напомним, бой Нурмагомедов — Макгрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Для 29-летнего российского бойца этот поединок станет первым, в котором он будет защищать свой чемпионский титул, завоеванный в апреле после победы над Элом Яквинтой из США.
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