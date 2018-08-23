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Боец UFC повредил половые органы дрелью
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Боец UFC повредил половые органы дрелью 

Газета.Ru 23 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брайс Митчелл рассказал, что временно приостановит тренировки в связи с травмой половых органов, которую он нанес себе дома, пишет "Советский спорт".
Спортсмен в своих социальных сетях сообщил, что нечаянно повредил себе мошонку дрелью. Американец держал над головой доску, а дрель находилась у него в штанах. Инструмент случайно выскользнул и нанес ему травму половых органов. Теперь ему предстоит операция. Пока боец вынужден приостановить тренировке.
На своей странице в Фейсбуке боец опубликовал фото, подтверждающее серьезность инцидента.
Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о личности ирландского бойца и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора.
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