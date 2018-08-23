Боец UFC повредил половые органы дрелью

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Брайс Митчелл рассказал, что временно приостановит тренировки в связи с травмой половых органов, которую он нанес себе дома, пишет "Советский спорт"

Спортсмен в своих социальных сетях сообщил, что нечаянно повредил себе мошонку дрелью. Американец держал над головой доску, а дрель находилась у него в штанах. Инструмент случайно выскользнул и нанес ему травму половых органов. Теперь ему предстоит операция. Пока боец вынужден приостановить тренировке.

На своей странице в Фейсбуке боец опубликовал фото, подтверждающее серьезность инцидента.