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Олейник прокомментировал новость о подписании соглашения между UFC и М-1
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Олейник прокомментировал новость о подписании соглашения между UFC и М-1 

Чемпионат.com 18 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал подписание соглашения между российской организацией М-1 и UFC, рассказал о подготовке к бою с Хантом, а также поведал о гонорарах в UFC.
«С заключением соглашения дорога, возможно, не станет для российских бойцов короче. Но появится один большой понятный путь в UFC. До этого существовали разные менеджеры, среди которых были хорошие, а были и жулики, которые либо кормили обещаниями бойцов, либо портили им карьеру. Теперь, когда есть прямая дорога, думаю, имидж М-1 среди молодых ребят и уже продвинутых возрастёт, так как они понимают, что это может быть прямой путь к мечте.
Считаю, этим соглашением Вадим Финкельштейн опередил всех на шаг вперёд. UFC сделала выбор, потому что у его организации самая большая история на нашем пространстве. Большинство отечественных промоушенов живут максимум 5-7 лет. Вадим делает это уже 20 лет. Множество бойцов выступали на его турнирах, и я в том числе. Естественно, UFC обратило на них внимание, так как репутация у М-1 самая устойчивая и заслуженная". По словам Олейника, подготовку к его ближайшему бою с Марком Хантом на UFC в Москве, он проводит в США.
«У меня проходит стандартный лагерь во Флориде. Бой — будет классической работой «ударника» и борца. Все знают, к чему я буду стремиться, и все знают, к чему будет стремиться Хант. Не думаю, что поединок продлится все пять раундов. Мы оба любим заканчивать досрочно, а не возиться, рассчитывая на победу по очкам. Что касается гонораров, то когда я подписал первый контракт с UFC у меня был гонорар $ 18 тыс. за бой и $ 18 премия за победу. Также всегда у любого бойца априори есть возможность получить дополнительный бонус.
К следующему бою моя цифра увеличивалась. Я уже переподписывал контракт два раза. В принципе сейчас мои цифры никто не знает. Гонорар Ханта за последний бой составил более $ 800 тыс., UFC это официально публиковало. У меня цифра составила $ 130 или 140 тыс. за последний бой. Увеличение суммы в поединке с Хантом есть, но небольшое.
Отчего зависит гонорар в UFC? Макгрегор получал $ 2 млн за бой в тот момент когда Нейт Диас получил за него $ 100 тыс. Уже в следующем бою Диас запросил $ 2 млн, не уступал UFC ни в коем случае. До этого он провёл в UFC более 20 боев, самые большие гонорары у него были по $ 40-60 тыс. И внезапно он получает миллион.
Всё зависит от медийной составляющей бойца. Ничего не изменилось, какой Диас был такой и остался, но только изменилась его стоимость после боя с Конором. Поэтому с Макгрегором так хотят подраться. Также все хотели и хотят подраться с Броком Леснаром и Рондой Роузи. Тот же Хант до боя с Леснаром получал по $ 100-200 тыс. ", — приводит слова Олейника пресс-служба M-1.
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