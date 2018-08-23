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СМИ: Соперник Магомедшарипова получил травму, UFC ищет россиянину нового соперника
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СМИ: Соперник Магомедшарипова получил травму, UFC ищет россиянину нового соперника 

Советский спорт 23 августа 2018
Фото: ToFight.ru
По данным BJPENN, мексиканский боец смешанного стиля Яир Родригес получил повреждение и снялся с турнира UFC 228.
Майрбек Тайсумов: Грин снят с поединка, мне ищут нового соперника, хотят взять кого-то из топ-15  Согласно источнику, его бой против россиянина Забита Магомедшариопова не состоится в намеченный день. Отмечается, что сейчас руководство лиги занимается поиском нового соперника для отечественного спортсмена.
Напомним, в мае Родригес находился под угрозой увольнения из UFC за отказ от боя с россиянином. Позже боец заявил, что всего лишь требовал более солидный гонорар.
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