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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца
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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Аккаунты Макгрегора и Нурмагомедова в Instagram
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору на оскорбление отца, сообщает "Советский спорт".
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 августа назвал прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова "дрожащим трусом". На это сын наставника оставил сообщение в своем инстаграме.
"Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, мы-то войну ожидаем", — написал Нурмагомедов-младший.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что один из сильнейших бойцов UFC выразил готовность выбить всю дурь из Макгрегора.
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