Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца

Фото: Аккаунты Макгрегора и Нурмагомедова в Instagram

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 25 августа назвал прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова "дрожащим трусом". На это сын наставника оставил сообщение в своем инстаграме.

"Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. А так игры говорят пошли, мы-то войну ожидаем", — написал Нурмагомедов-младший.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что один из сильнейших бойцов UFC выразил готовность выбить всю дурь из Макгрегора.