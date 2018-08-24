«Дрожащий трус»: Макгрегор унизил семью Нурмагомедова

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выступил с громким заявлением в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова и его семьи. На этот раз объектом оскорбления стал отец российского спортсмена Абдулманап. Ирландец обозвал его «дрожащим трусом».

Чуть более чем через месяц состоится главный поединок 2018 года: российский боец смешанных единоборств (ММА) и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с ирландцем Конором Макгрегором. Интерес к этому бою возник уже давно, но после официального анонса события он возрос до небывалых высот.

Градус ажиотажа изрядно повышают и сами спортсмены — в основном громкими и нелицеприятными высказываниями друг о друге. В очередной раз подобными словами отметился Макгрегор, который принялся оскорблять не только своего оппонента, но и его отца.

Напомним, что 4 апреля 2018 года «Печально известный» совершил нападение на автобус, где находились бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата — в том числе и Нурмагомедов. В результате потасовки пострадали несколько спортсменов. По факту хулиганства ирландец был осужден и приговорен к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению агрессией и гневом.

Отец Нурмагомедова в свою очередь заявил, что исход грядущего поединка с Макгрегором зависит только от его сына, который является несомненным фаворитом боя.

«Бой закончим тогда, когда захотим. Мы очень уважаем своих болельщиков: если они хотят все пять раундов — подеремся пять, три раунда — три. После двух раундов Макгрегору на ногах делать нечего: ни в ударной технике, ни в борьбе, ни в бросках. Мы не намерены отдавать ни один раунд», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью на Youtube-канале «Разрешите вас перебить».

После официального анонса поединка Нурмагомедов выразил мнение, что у его соперника есть только один шанс одержать победу, и тот — минимальный.

«Это будет самый большой бой в истории UFC. Люди хотят моей победы. Это денежный бой, потому что Конор очень популярен. У него всего один шанс — лаки панч (счастливый удар). У Макгрегора есть только удар слева, и на этом все. А что насчет борьбы?

Мечтаю сломать его и выставить трусом. Только закройте дверь в клетку», — цитирует россиянина пресс-служба UFC.

Нурмагомедов является обладателем чемпионского пояса промоушена в легком весе, который ранее принадлежал Макгрегору. Ирландец долгое время отказывался проводить обязательную защиту титула, в результате чего был лишен его. Временный пояс вручили американцу Тони Фергюсону , одолевшему Кевина Ли

В связи с тем, что карьера Макгрегора в ММА была приостановлена, обязательный поединок за титул бесспорного чемпиона был запланирован между Фергюсоном и Нурмагомедовым. Однако Тони незадолго до боя получил травму и вместо него соперником россиянина стал другой американец Эл Яквинта . 7 апреля состоялся титульный бой, в котором победил Нурмагомедов.

Поединок между Хабибом и Конором запланирован на 6 октября на арене в Лас-Вегасе. Примечательно, что билеты на мероприятие были раскуплены спустя три минуты после поступления в продажу.

Самый дорогой билет на бой стоил более $2,5 тысяч, а самый дешевый — $20. Арена, где будет проходить турнир UFC 229, вмещает до 20 тысяч человек. Кстати, на поединке также будет присутствовать и отец Нурмагомедова.

Президент США Дональд Трамп выдал Абдулманапу американскую визу по просьбе главы UFC Дэны Уайта.

К слову, Уайт сообщил, что именитый ирландец готов был сразиться с российским чемпионом даже на его территории.

«Бой Конора и Хабиба был делом времени. Однажды Конор сказал, что будет драться с ним в России. Он ничего не боится. Он готов драться с кем угодно и где угодно. Макгрегор много говорит, но отвечает за слова. Я думаю, что это будет самый большой бой из всех, что мы когда-либо делали. В этом бизнесе вы должны оставаться голодными и быть готовыми драться, возвращаться.