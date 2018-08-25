Хабиб против Конора: дело дошло до отца

«По этому поводу я комментарии не даю. На это все ответ даст Хабиб», — сказал Нурмагомедов-старший, сообщает Sport24.

«Абдулманап, я вижу тебя. Прячешься за наигранным уважением, прямо как твой средний сын. Жалкий трус», — заявил Макгрегор.

Боец отличается довольно скандальным нравом. 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине он напал на автобус с бойцами UFC, кинув в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. Пострадали два бойца UFC. Макгрегор после этого явился в полицейский участок. А в итоге был освобождён под залог в размере $50 тыс.

Нурмагомедов заявил, что ирландский спортсмен будет умолять его о пощаде. Он также пообещал научить Макгрегора скромности.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе. Поединок обещает стать масштабным мероприятием, билеты на него разлетелись за 3 минуты.