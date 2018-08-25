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Хабиб против Конора: дело дошло до отца
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Хабиб против Конора: дело дошло до отца 

Рамблер 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что лучшим ответом на оскорбительные заявления ирландца Конора Макгрегора будет бой, в котором тот встретится с его сыном.
«По этому поводу я комментарии не даю. На это все ответ даст Хабиб», — сказал Нурмагомедов-старший, сообщает Sport24.
«Абдулманап, я вижу тебя. Прячешься за наигранным уважением, прямо как твой средний сын. Жалкий трус», — заявил Макгрегор.
Боец отличается довольно скандальным нравом. 5 апреля у въезда в «Барклайс-центр» в Бруклине он напал на автобус с бойцами UFC, кинув в него тележку и металлические ограждения, бегал за ним и кричал. Пострадали два бойца UFC. Макгрегор после этого явился в полицейский участок. А в итоге был освобождён под залог в размере $50 тыс.
Нурмагомедов заявил, что ирландский спортсмен будет умолять его о пощаде. Он также пообещал научить Макгрегора скромности.
Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится 6 октября 2018 года на «Ти-Мобайл-арене» в Лас-Вегасе. Поединок обещает стать масштабным мероприятием, билеты на него разлетелись за 3 минуты.
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