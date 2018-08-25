Макгрегор порассуждал о нравах кавказцев

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост об отношениях чеченцев и дагестанцев.

«Настоящий чеченец никогда не напал бы на другого чеченца в компании дагестанца. Настоящий чеченец никогда не принял бы приказ от дагестанца. Это измена. Нет ничего хуже измены», — написал Макгрегор.

24 августа Макгрегор назвал отца Нурмагомедова трусом. Бойцы продолжают готовиться к титульному бою, который возглавит турнир UFC 229. Поединок запланирован на 6 октября и состоится в Лас-Вегасе.