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Макгрегор порассуждал о нравах кавказцев
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Макгрегор порассуждал о нравах кавказцев 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост об отношениях чеченцев и дагестанцев.
«Настоящий чеченец никогда не напал бы на другого чеченца в компании дагестанца. Настоящий чеченец никогда не принял бы приказ от дагестанца. Это измена. Нет ничего хуже измены», — написал Макгрегор.
К посту ирландец прикрепил фотографию чеченского бойца ММА Зубайры Тухугова. По всей видимости, в самом сообщении Макгрегор обвиняет Тухугова в измене из-за инцидента, случившегося в апреле этого года. Тогда Хабиб Нурмагомедов, являющийся уроженцем Дагестана, в компании Тухугова вступил в конфликт с близким другом Макгрегора Артемом Лобовым. В ходе стычки Нурмагомедов дал пощечину Исламу Бадургову — казахстанскому видеоблогеру, прославившемуся в качестве косплеера Макгрегора. Бадургов имеет чеченское происхождение.
24 августа Макгрегор назвал отца Нурмагомедова трусом. Бойцы продолжают готовиться к титульному бою, который возглавит турнир UFC 229. Поединок запланирован на 6 октября и состоится в Лас-Вегасе.
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