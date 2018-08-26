Нурмагомедов прокомментировал выпад Макгрегора в адрес Тухугова

По мнению Макгрегора, тогда поведение чеченца Тухугова было предательским по отношению к Бадургову, который также является чеченцем по происхождению.

Уже сегодня, 26 августа, на этот выпад ответил Хабиб Нурмагомедов. В «сторис» на своей официальной странице в «Инстаграм» он выложил короткое сообщение следующего содержания:

«Единственное, что нас расстроило, это то, что он не отметил Зубу. А так всем Дела реза хила (иносказательное «спасибо» на чеченском языке — прим. «Чемпионата»).

Соответствующее сообщение пока ещё можно увидеть в сторис Хабиба Нурмагомедова на его официальной странице в социальной сети.