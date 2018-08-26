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Нурмагомедов прокомментировал выпад Макгрегора в адрес Тухугова
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Нурмагомедов прокомментировал выпад Макгрегора в адрес Тухугова 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Вчера, 25 августа, боец UFC Конор Макгрегор выложил на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором обвинил Зубайра Тухугова в предательстве. Ирландец намекнул на конфликт, который произошёл у Тухугова с блогером Исламом Бадурговым во время стычки Нурмагомедова с Артёмом Лобовым в апреле этого года.
По мнению Макгрегора, тогда поведение чеченца Тухугова было предательским по отношению к Бадургову, который также является чеченцем по происхождению.
Уже сегодня, 26 августа, на этот выпад ответил Хабиб Нурмагомедов. В «сторис» на своей официальной странице в «Инстаграм» он выложил короткое сообщение следующего содержания:
«Единственное, что нас расстроило, это то, что он не отметил Зубу. А так всем Дела реза хила (иносказательное «спасибо» на чеченском языке — прим. «Чемпионата»).
Соответствующее сообщение пока ещё можно увидеть в сторис Хабиба Нурмагомедова на его официальной странице в социальной сети.
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