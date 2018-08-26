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Один из сильнейших тренеров России не предаст свой народ ради Макгрегора
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Один из сильнейших тренеров России не предаст свой народ ради Макгрегора 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Коллаж — karate.ru
Российский спортсмен и известный мастер джиу-джитсу Аюб Мамедов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он вошел в команду ирландского бойца Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
Ряд СМИ сообщал о том, что россиянин готовит Макгрегора к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.
"Был в самолетах, поэтому долго не мог ответить на посты. Как же быстро расходится информация. Я не тренер Конора и не входил ни в какую команду, я преподавал джиу-джитсу — это то, чем я зарабатываю на жизнь.
Я оказался в Дублине, мне предложили спарринг с Конором — и я согласился, чтобы проверить себя. Я не искал хайпа, пиара и так далее. Кто подписан на меня могли видеть, что я ничего не размещал на своей странице.
Я всегда буду на стороне своих братьев и народа!" — написал Мамедов в своем инстаграме.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Макгрегор порассуждал о нравах кавказцев.
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