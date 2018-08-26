Экс-чемпион UFC вернется в октагон в январе 

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Робби Лоулер вернется в октагон в январе. Его соперником станет неоднократный претендент на титул Стивен Томпсон, сообщает MMA Junkle.
Лоулер потерял чемпионский пояс, проиграв Рафаэлю дос Аньосу. В том же бою с бразильцем Робби получил разрыв связок колена и мениска. Из-за этих повреждений он до сих пор не приступил к тренировкам.
В настоящий момент Стивен Томпсон занимает четвертую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. Экс-чемпион Лоулер расположился сразу за ним.