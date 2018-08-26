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Экс-чемпион UFC вернется в октагон в январе
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Экс-чемпион UFC вернется в октагон в январе 

News.ru 1 час назад
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Робби Лоулер вернется в октагон в январе. Его соперником станет неоднократный претендент на титул Стивен Томпсон, сообщает MMA Junkle.
Лоулер потерял чемпионский пояс, проиграв Рафаэлю дос Аньосу. В том же бою с бразильцем Робби получил разрыв связок колена и мениска. Из-за этих повреждений он до сих пор не приступил к тренировкам.
В настоящий момент Стивен Томпсон занимает четвертую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. Экс-чемпион Лоулер расположился сразу за ним.
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