Экс-чемпион UFC вернется в октагон в январе

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Робби Лоулер вернется в октагон в январе. Его соперником станет неоднократный претендент на титул Стивен Томпсон , сообщает MMA Junkle.

Лоулер потерял чемпионский пояс, проиграв Рафаэлю дос Аньосу. В том же бою с бразильцем Робби получил разрыв связок колена и мениска. Из-за этих повреждений он до сих пор не приступил к тренировкам.

В настоящий момент Стивен Томпсон занимает четвертую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. Экс-чемпион Лоулер расположился сразу за ним.