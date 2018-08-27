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Брюс Баффер поругался с Нэйтом Диасом: что они наговорили друг другу
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Брюс Баффер поругался с Нэйтом Диасом: что они наговорили друг другу 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Ринг-анонсер UFC Брюс Баффер осудил поведение и высказывания легковеса Нэйта Диаса (19-11), который не перестаёт критиковать промоушен и его президента Дэйну Уайта. Баффер уверен, что с такими заработками, как у Диаса, вообще грех жаловаться на работодателя.
«Нэйт, я слышал, ты сделал больше семи миллионов долларов в своём последнем поединке. Поэтому я не хочу слышать, как ты жалуешься на то, что тебя не продвигает руководство UFC. Ты должен быть благодарен UFC и кланяться Дэйне Уайту в ноги каждый раз, когда видишь его. А также (владельцам UFC) Ари Эмануэлю и Патрику Уайтселлу, — советует Брюс в интервью TMZ Sports. — Ты получил более семи миллионов долларов без учётов налогов, а на самом деле, возможно, намного больше. И я рад знать, что у тебя есть эти деньги, Нэйт. Только, пожалуйста, я больше не хочу слышать от тебя никаких жалоб».
Диас, само собой, не стал тянуть с ответом и за словом в карман как всегда не полез, парировав в Twitter: «Брюс Баффер, какого чёрта? Прогнувшись под UFC, ты советуешь кланяться мне? Нах такие советы — продолжай кланяться. Никогда ни перед кем не кланялся и не собираюсь, ни за какие деньги в мире».
Напомним, что следующий бой у Диаса запланирован на 3 ноября в рамках UFC 230 в Нью-Йорке (США) против Дастина Порье.
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Источник: FightTime
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