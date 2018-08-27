Ещё
Диас: не собираюсь кланяться ни перед кем ни за какие деньги мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диас: не собираюсь кланяться ни перед кем ни за какие деньги мира 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Боец UFC Нэйт Диас ответил на критику со стороны ринг-аннонсера Брюса Баффера. Диас отметил, что не собирается никому кланяться ни за какие деньги.
«Брюс Баффер, что я услышал? Ты хочешь, чтобы я прогнулся под UFC, как это сделал ты? Мождешь и дальше продолжать кланяться им. Я же не собираюсь этого делать ни перед кем ни за какие деньги мира», — написал Нейт Диас в своём «твиттере».
Напомним, что Баффер заявил, что Диас не должен жаловаться на отсутствие рекламы своей персоны со стороны организации. При этом Баффер отметил, что Диасу стоит поклоняться Дэне Уайту и всей организации UFC за свою карьеру и крупные бои, которые были ему организованы.
Ранее сообщалось, что Диас вернётся в октагон 3 ноября 2018 года в поединке с Дастином Порье.
Чемпионат.com: последние новости
Макгрегор назвал Хабиба трусом, а его друга обвинил в измене чеченцам Титов: бой Лобова в России может поставить точку в конфликте с Хабибом Гэтжи: рад, что отправил Вика спать
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане3
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде6
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит11
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение