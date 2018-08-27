Диас: не собираюсь кланяться ни перед кем ни за какие деньги мира

Боец UFC Нэйт Диас ответил на критику со стороны ринг-аннонсера Брюса Баффера. Диас отметил, что не собирается никому кланяться ни за какие деньги.

«Брюс Баффер, что я услышал? Ты хочешь, чтобы я прогнулся под UFC, как это сделал ты? Мождешь и дальше продолжать кланяться им. Я же не собираюсь этого делать ни перед кем ни за какие деньги мира», — написал Нейт Диас в своём «твиттере».

Напомним, что Баффер заявил, что Диас не должен жаловаться на отсутствие рекламы своей персоны со стороны организации. При этом Баффер отметил, что Диасу стоит поклоняться Дэне Уайту и всей организации UFC за свою карьеру и крупные бои, которые были ему организованы.

Ранее сообщалось, что Диас вернётся в октагон 3 ноября 2018 года в поединке с Дастином Порье.