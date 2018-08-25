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Майки Гарсия: «Нурмагомедов уничтожит Макгрегора»
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Майки Гарсия: «Нурмагомедов уничтожит Макгрегора» 

SPORT24.ru 25 августа 2018
Чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring американец Майки Гарсия поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора.
«Хабиб уничтожит Конора, просто побьет. У него есть шанс только в том случае, если попадет в первом либо во втором раунде. У Конора хороший удар слева, однако если он не достанет Хабиба, то ему конец. Его ничего не спасет, его уничтожат. Хабиб заставит его сдаться», — сказал Гарсия в интервью на YouTube канале ESNEWS.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.
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