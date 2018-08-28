Макгрегор и Нурмагомедов дерутся в интернете. Реальный бой все ближе

Чуть больше месяца остается до главного боя года в смешанных единоборствах — ирландец Конор Макгрегор возвращается в октагон и попытается отобрать титул чемпиона UFC у россиянина Хабиба Нурмагомедова . Эти двое давно недолюбливают друг друга, но теперь их вражда вышла на новый уровень. «Лента.ру» — об интернет-баталиях спортсменов, предваряющих поединок.

Ровно год назад Конор Макгрегор потерпел поражение от Флойда Мэйуэзера-младшего в историческом бою — до 27 августа 2017-го ни один действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) (на тот момент ирландец владел поясом в легком весе) не выходил в ринг драться по правилам бокса. Мучения Конора закончились в десятом раунде, когда рефери остановил поединок, плавно перешедший в избиение.

«Люди заплатили, и им интересно было бы увидеть, как он [Макгрегор] падает лицом вниз. Конор неплох как боксер, он может начать карьеру боксера, только не с 12 раундов, а как положено с четырех. Надо начинать с азбуки, а так, у него азбука есть, но не все буквы знает», — так оценил боксерский дебют ирландца Хабиб Нурмагомедов, выступивший комментатором боя для канала Сила ТВ.

Тогда Хабиб и его команда и мечтать не могли о встрече с Макгрегором в октагоне. После поражения заметно улучшивший финансовое положение Конор (его гонорар составил невероятные для ММА 100 миллионов долларов) надолго пропал с радаров. Несмотря на то что Мэйуэзер побеждал его десятиунцевыми перчатками, ирландский боец получил значительные повреждения, и врачи запретили ему драться до конца года.

Пока Конор восстанавливался, Нурмагомедов успел одержать очередную победу — под Новый год расправился с бразильцем Эдсоном Барбозой. Несколько месяцев Макгрегор не давал о себе знать, но после успеха россиянина прервал молчание, уничижительно высказавшись о его выступлении. Хабиб не остался в стороне. Драка по переписке закончилась ничем, а Нурмагомедов приступил к подготовке к бою с Тони Фергюсоном . Дальнейшие события развивались стремительно: за неделю до поединка американец получил нелепую травму, его место должен был занять Макс Холлоуэй , но он тоже снялся. На встречу с Хабибом претендовал чуть ли не десяток бойцов, но главным действующим лицом последних дней перед поединком стал Артем Лобов — близкий друг Конора. Ирландец российского происхождения поплатился за критику в адрес Нурмагомедова в интервью годичной давности. Хабиб столкнулся с ним в лобби отеля и поговорил по душам.

Последовала приснопамятная история с нападением на автобус, суд над Макгрегором и взаимные упреки. Уголовного наказания Конор в итоге избежал, и когда, казалось, их с Нурмагомедовым (который на фоне всего происходящего заполучил-таки чемпионский пояс) бой не состоится уже никогда, его официально подтвердили. Как и планировал президент UFC Дэйна Уайт, местом действия стал Лас-Вегас.

Макгрегор — гуру треш-тока, выведший его использование в мире ММА на новый уровень. Бой Конора с Хабибом является, пожалуй, самым ожидаемым спортивным событием года (чемпионат мира по футболу в расчет не берем). Но лишняя шумиха не повредит даже такому, на первый взгляд, не нуждающемуся в раскрутке поединку (билеты, поступившие в продажу в интернете, были раскуплены за три минуты). Так ирландец и решил, начав психологическую атаку на соперника более чем за месяц до боя.

Вначале от Конора досталось отцу Хабиба. « Абдулманап Нурмагомедов , я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — разразился Макгрегор в Instagram. Он проиллюстрировал сообщение фотографией, на которой запечатлен Хабиб во время атаки на автобус.

Снаряд, пущенный Макгрегором, попал точно в цель и подорвал душевное равновесие тысяч поклонников Нурмагомедова. В комментарии к ирландцу пришли русскоговорящие пользователи, предсказывавшие, что 6 октября он ответит за слова, лишится зубов etc. Кто-то припомнил Конору и его английские корни, поставив ему в вину то, что его предки убивали братьев-ирландцев.

Сам Нурмагомедов-старший комментировать выходку Макгрегора отказался: «По этому поводу я комментарии не даю. На это все ответ даст Хабиб». Сам боец на провокацию соперника никак не отреагировал, но нетрудно догадаться, какие эмоции у уроженца Дагестана вызвало поведение ирландца.

В тот же день Конор выложил в Instagram совместную фотографию с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу из Чечни Аюбом Магомадовым. Спортсмены провели спарринг, после чего Макрегор отдал оппоненту должное. «Мое уважение настоящему солдату вайнахов. Уважение и ничего больше. Помните, что если вас уважают из страха, — это не уважение», — написал Конор. Хабиб отреагировал незамедлительно. «Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, вайнахи всегда с нами. А так игры, говорят, пошли, мы-то войну ожидаем», — написал Нурмагомедов под фото с чеченским бойцом UFC Зубайрой Тухуговым, которому предстоит бой с Лобовым.

«Настоящий чеченец никогда не напал бы на другого чеченца в компании дагестанца. Настоящий чеченец никогда не принял бы приказ от дагестанца. Это измена. Нет ничего хуже измены», — выдал Макгрегор. Судя по тому, что в его посте появилась фото Тухугова, в измене Конор обвинял именно его.

Дело в том, что во время апрельского инцидента с Лобовым под раздачу попал и Ислам Бадургов — видеоблогер из Казахстана, прославившийся в качестве косплеера Макгрегора. Бадургов имеет чеченское происхождение. Тухугов сопровождал Нурмагомедова, вершившего правосудие. Хабиб дал пощечину Бадургову, что не осталось без внимания ирландца, ведь Ислам с некоторых пор тренируется вместе с ним и готовится дебютировать в ММА.

Никому из своих оппонентов Макгрегор не уделял столько внимания в соцсетях, а ведь до боя еще больше месяца. Он действует по старой схеме, годами приносившей результат и выведшей его на вершину, — оказывает давление на соперника не только в клетке, но и за ее пределами, влезает ему под кожу. Кожа Нурмагомедова толще, чем у многих, да и поражений россиянин по сей день не знал. При этом психологическое преимущество сейчас на стороне ирландца. Большая часть поклонников Хабиба ждет, что их идол камня на камне не оставит от Макгрегора. А ведь Конор не так прост: уже не раз ему пророчили поражения в поединках с бойцами, любящими и умеющими бороться, — Чэд Мендес и Эдди Альварес не дадут соврать.

Нурмагомедов хоть и реагирует на выпады Конора, но делает это не слишком рьяно. В целом, россиянин сохраняет хладнокровие, удерживая эмоции под контролем. Дать им волю он сможет уже совсем скоро — в Лас-Вегасе 6 октября.