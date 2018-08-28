Ещё
Мэйуэзер предложил помощь Макгрегору
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэйуэзер предложил помощь Макгрегору перед боем с Нурмагомедовым 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер предоставит ирландцу Конору Макгрегору собственный тренировочный зал для подготовки к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он рассказал в интервью tmz.com.
«Конор не будет отступать, он не пугливый боец, который боялся бы поражения. Я знаю, что у UFC есть место для тренировок, но хотел бы, чтобы Макгрегор готовился в моем боксерском зале в Лас-Вегасе», — заявил Мэйуэзер.
Он также добавил, что не может дать прогноз на бой ирландца с Нурмагомедовым, поскольку ни разу не видел поединков россиянина. «Из того, что знаю, Хабиб — адский борец. Но, как я уже говорил, и Макгрегор — очень жесткий соперник», — заключил боксер.
30-летний ирландец сойдется в октагоне с Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок запланирован на 6 октября 2018 года и состоится в Лас-Вегасе.
Мэйуэзер является непобежденным боксером-профессионалом, выступавшим в полусредней весовой категории. В августе 2017 года американец провел с Макгрегором поединок по правилам бокса и выиграл техническим нокаутом в десятом раунде. Победа над ирландцем стала 50-й в его карьере.
Последние новости
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире. Видео Американец склеил парня из мусора и обручился с ним Эвелину Бледанс оплодотворили в эфире шоу Малахова
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане5
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде7
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Прочее
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение