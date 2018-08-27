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Макгрегор унизил чеченского бойца и получил ответ
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Макгрегор унизил чеченского бойца и получил ответ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов на своей странице в Instagram прокомментировал слова экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, ранее обвинившего его в предательстве.
Макгрегор вспомнил конфликт, который произошел в апреле 2018 года между дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и уроженцем Чечни Тухуговым с одной стороны и Артемом Лобовым и имеющим чеченские корни Исламом Бадурговым — с другой.
«Настоящий чеченец никогда не помог бы дагестанцу напасть на другого чеченца. Настоящий чеченец никогда бы не принял приказы от дагестанца. Это предательство. Нет ничего хуже предательства», — написал Макрегор о Тухугове в Instagram.
«Все мне пишут, что мне надо ответить этому ублюдку, но спрашивается для чего», — написал после этого Тухугов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он отметил, что ни разу в жизни не позволил оскорбить себя, и посоветовал интернет-пользователям наблюдать за дальнейшим развитием событий.
«Время покажет кто есть кто», — заключил он.
Товарищ Тухугова Нурмагомедов в апреле завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. За несколько дней до победного боя Нурмагомедова Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал россиянин и другие бойцы. Причиной нападения называли конфликт Нурмагомедова и спарринг-партнера Макгрерора Артема Лобова.
Позже ирландец назвал отца и тренера Нурмагомедова Абдулманапа «дрожащим трусом». Мужчина пообещал, что на все оскорбления «ответ даст Хабиб».
6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет бороться с Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе.
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