Макгрегор унизил чеченского бойца и получил ответ

Боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов на своей странице в Instagram прокомментировал слова экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора , ранее обвинившего его в предательстве.

Макгрегор вспомнил конфликт, который произошел в апреле 2018 года между дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и уроженцем Чечни Тухуговым с одной стороны и Артемом Лобовым и имеющим чеченские корни Исламом Бадурговым — с другой.

«Настоящий чеченец никогда не помог бы дагестанцу напасть на другого чеченца. Настоящий чеченец никогда бы не принял приказы от дагестанца. Это предательство. Нет ничего хуже предательства», — написал Макрегор о Тухугове в Instagram.

«Все мне пишут, что мне надо ответить этому ублюдку, но спрашивается для чего», — написал после этого Тухугов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он отметил, что ни разу в жизни не позволил оскорбить себя, и посоветовал интернет-пользователям наблюдать за дальнейшим развитием событий.

«Время покажет кто есть кто», — заключил он.

Товарищ Тухугова Нурмагомедов в апреле завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. За несколько дней до победного боя Нурмагомедова Макгрегор вместе с группой сторонников напал на автобус, в котором ехал россиянин и другие бойцы. Причиной нападения называли конфликт Нурмагомедова и спарринг-партнера Макгрерора Артема Лобова.

Позже ирландец назвал отца и тренера Нурмагомедова Абдулманапа «дрожащим трусом». Мужчина пообещал, что на все оскорбления «ответ даст Хабиб».

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов будет бороться с Макгрегором за титул чемпиона UFC в легком весе.