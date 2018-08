Линекер готов провести бой с Яном

Российский боец Петр Ян договорился в твиттере с бразильцем Джоном Линекером о проведении боя.

«Эй, Джон Линекер, зачем ты бросаешь вызов Забиту Магомедшарипову , если знаешь, что UFC не даст тебе этого боя? Вместо этого тебе следовало бы драться со мной, но все вы, топы легчайшего веса, молчите. Если хочешь быть побитым, дерись со мной», — написал Ян.

Hey @johnlineker why you challenge @zabit_mma when you know UFC won’t give you this fight? You should’ve took the fight with me instead, but all of you ranked bw’s went silent. If you wanna beating, fight me next! @seanshelby @danawhite

— Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) August 25, 2018

«Не вопрос, — ответил Линекер. — Спасибо за то, что предложил себя. Я буду драться с любым. Мне все равно на размер, имя и рейтинг».

Sure! I am your huckleberry! Thank you for offering yourself! Ill fight anyone, I dont care about size, name or rankings!

— John Lineker (@johnlineker) August 25, 2018

«Отлично, давай сделаем это в ближайшем будущем. Я действительно хочу разделить с тобой восьмиугольник. Хочу жесткий и кровавый бой, который ты можешь устроить», — написал Ян.

Great! Let’s make it happen in the near future @seanshelby @ufc. I really want to share the octagon with you, I want tough and bloody fight that you can bring @johnlineker https://t.co/yfRkYHi5HJ

— Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) August 25, 2018

Отметим, что на счету 25-летнего Яна девять побед при одном поражении в MMA. 23 июня он дебютировал в UFC, выиграв техническим нокаутом у японца Теруто Исихары.

28-летний Линекер выступает в UFC c 2012 года. Всего в MMA на его счету 31 победа и восемь поражений. В своем предыдущем поединке он отправил в нокаут американца Брайана Келлера.