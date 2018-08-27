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Боец MMA захотел вернуться в прошлое и покалечить соперника
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Боец MMA захотел вернуться в прошлое и покалечить соперника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Ренцо Грейси поделился воспоминаниями о поединке с голландцем Беном Спайкерсом в 1995 году, передает "Советский спорт".
Поединок завершился победой Грейси удушающим, после чего бразилец наступил на голову Спайкерсу, чем вызвал гнев болельщиков и журналистов.
"Он оскорбил меня. Неожиданно и без причины. Поэтому — да, я с особым удовольствием наступил ему на голову. На следующий день его арестовали за нападение на бортпроводника в самолете. Знал бы я об этом, я бы ему правую руку выломал", — написал 51-летний Грейси в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что боксер скончалась после пропущенного на тренировке удара.
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