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Самые дерзкие выходки Конора МакГрегора
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Самые дерзкие выходки Конора МакГрегора 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
В свое время Конор собирался стать сантехником и подумать не мог о том, что превратится в одного из лучших бойцов всего мира. Теперь же одиозный ирландец не только собирает толпы народа на матч, но и позволяет себе крайне дерзкие выходки.
Поведение МакГрегора оправдано. Турниры UFC проводятся как шоу — люди любят шоу и бешеный ирландец дает им его. Да еще какое!
Можно сказать, что Конор просто делает свою работу, поддерживает медийный образ. С другой стороны, его выходки, его трештолк и его нападки на соперников вне ринга действительно смотрятся дико.
Становление МакГрегора как бойца шло достаточно сложно. Подумать только, от сантехника до самого богатого чемпиона UFC!
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