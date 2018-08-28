Самые дерзкие выходки Конора МакГрегора

В свое время Конор собирался стать сантехником и подумать не мог о том, что превратится в одного из лучших бойцов всего мира. Теперь же одиозный ирландец не только собирает толпы народа на матч, но и позволяет себе крайне дерзкие выходки.

Поведение МакГрегора оправдано. Турниры UFC проводятся как шоу — люди любят шоу и бешеный ирландец дает им его. Да еще какое!

Можно сказать, что Конор просто делает свою работу, поддерживает медийный образ. С другой стороны, его выходки, его трештолк и его нападки на соперников вне ринга действительно смотрятся дико.

Становление МакГрегора как бойца шло достаточно сложно. Подумать только, от сантехника до самого богатого чемпиона UFC!