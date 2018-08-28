Флойд Мэйвезер: Макгрегор — воплощение ада, он хочет битвы и будет сражаться до конца

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Добавим, что в 2017 году американец провел против ирландского бойца UFC поединок по правилам бокса и вышел победителем.

"Макгрегор хочет битвы и будет сражаться до конца. Он не собирается отступать. Я еще не видел ни одного бойца, который смог бы навязать ему борьбу в октагоне. Этот парень просто воплощение ада.

Конор — непростой соперник. То, что он делает, нравится фанатам. Не готов назвать фаворита в бою с Нурмагомедовым", — цитирует Мэйвезера TMZ Sports.

Бой Макгрегора с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября в Лас-Вегасе.