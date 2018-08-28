Ещё
Флойд Мэйвезер: Макгрегор — воплощение ада, он хочет битвы и будет сражаться до конца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Флойд Мэйвезер: Макгрегор — воплощение ада, он хочет битвы и будет сражаться до конца 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
Макгрегор и его интересные познания о Кавказе. Главное в ММА за прошедшую неделю
Добавим, что в 2017 году американец провел против ирландского бойца UFC поединок по правилам бокса и вышел победителем.
"Макгрегор хочет битвы и будет сражаться до конца. Он не собирается отступать. Я еще не видел ни одного бойца, который смог бы навязать ему борьбу в октагоне. Этот парень просто воплощение ада.
Конор — непростой соперник. То, что он делает, нравится фанатам. Не готов назвать фаворита в бою с Нурмагомедовым", — цитирует Мэйвезера TMZ Sports.
Бой Макгрегора с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Советский спорт: последние новости
Зубайра Тухугов: Зачем мне отвечать этому ублюдку Макгрегору? Пол Фелдер: Все боятся борьбы Нурмагмоедова, но именно это является преимуществом Фергюсон выступит на одном турнире с Нурмагомедовым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеров российского сноуборда оставили без зарплат25
Аршавин «зажигает» в Казахстане
«Со мной поступили жестоко»: скандал в российском сноуборде7
Новый разлад у Тутберидзе: что происходит12
Смолов забил свой первый мяч за «Локомотив»2
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
02:15
Черчесов объяснился за отсутствие Смолова в сборной
Футбол
00:08
Смолов пошутил над своим провалом на ЧМ-2018
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
03:33
«Всё серое, всё плохо»: Ефимова о России
Летние виды спорта
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:04
Бедная Маша
Теннис Прочее
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение