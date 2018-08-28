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Реванш Фрэнсиса Энганну и Кёртиса Блейдса на UFC в Китае подтверждён официально
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Реванш Фрэнсиса Энганну и Кёртиса Блейдса на UFC в Китае подтверждён официально 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
24 ноября в Пекине (Китай) пройдёт турнир UFC Fight Night 141, главным событием которого станет реванш топ-тяжеловесов промоушена — экс-претендента на титул камерунца Фрэнсиса Энганну (11-3) и американца Кёртиса Блейдса (10-1). Бой уже подтверждён официально.
Первая и пока единственная встреча бойцов в октагоне случилась в апреле 2016 года и завершилась досрочной победой Фрэнсиса во втором раунде ввиду остановки поединка доктором.
С тех пор Блейдс только выигрывал, одержав 5 побед при одном поединке, признанном несостоявшимся. У Энганну же в этом году дела идут из рук вон плохо: поражения по очкам от Стипе Миочича и Деррика Льюиса. ? #UFCBeijing Main Event set!??https://t.co/mYquMiLInK pic.twitter.com/yNfvvfPIwI
— UFC_Asia (@UFC_Asia) 27 августа 2018 г.
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