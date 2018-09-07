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Бывший боец UFC нокаутировал посетителя бара и попал в розыск
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Бывший боец UFC нокаутировал посетителя бара и попал в розыск 

Lenta.ru + ещё 54 5 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Бойцу смешанного стиля (MMA) американцу Мелвину Гилларду грозит арест за драку в одном из ночных клубов города Денвер. Видео с камер наблюдения опубликовал портал TMZ.
В кадре видно, как Гиллард (в красной футболке) ударил одного из посетителей, после чего отправил в нокаут другого. Молодой человек остался лежать, а бойца атаковала одна из работниц заведения. Гиллард ударил и нее. Сообщается, что спортсмена опознали несколько свидетелей. Они обратились в полицию.
В послужном списке Гилларда есть бои в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец встречался в октагоне с такими бойцами как Дональд Серроне и Нэйт Диас.
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