Ещё
Джон Джонс: Мечтаю вернуться и провести бой против Кормье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джон Джонс: Мечтаю вернуться и провести бой против Кормье 

Советский спорт + ещё 6 29 августа 2018
Экс-чемпион UFC Джонс Джонс рассказал о планах на будущее. Напомним, в настоящее время USADA ведет расследование в отношении спортсмена после нарушения им антидопинговых правил.
"Вернуться хотел бы как можно раньше, в этом году, это просто моя мечта, — сказал Джонс, чьи слова приводит ТАСС. — Но пока продолжается разбирательство с USADA.
Александр Густафссон: Очень хочу подраться и готов выйти с любым соперником 6 октября
Главный бой, который я хотел бы провести, — это поединок против Дэниела Кормье, он чемпион, он лучший. Он боец высочайшего уровня, он справился со Стипе Миочичем".
В августе прошлого года Джонс провалил допинг-тест. Проба, давшая положительный результат на туринабол, была сдана 28 июля, в преддверии боя против Кормье за чемпионский пояс UFC.
Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде, однако после сообщения о положительной допинг-пробе спортсмена руководство UFC приняло решение лишить его титула. Впоследствии боец был добровольно протестирован 7 декабря в США с целью доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил, тест дал отрицательный результат.
Советский спорт: последние новости
СМИ: Пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора перенесена на неделю Трамп выдал американскую визу отцу Нурмагомедова Фергюсон выступит на одном турнире с Нурмагомедовым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это будет бомба»6
«Россия понравилась, но это другая страна»8
«Он не выходил на связь»2
Француженку оштрафовали за оголение на US Open8
От Медведевой «сбежал» тренер18
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
00:13
Исинбаева показала идеальную фигуру
Легкая атлетика
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение