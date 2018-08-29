Джон Джонс: Мечтаю вернуться и провести бой против Кормье

Экс-чемпион UFC Джонс Джонс рассказал о планах на будущее. Напомним, в настоящее время USADA ведет расследование в отношении спортсмена после нарушения им антидопинговых правил.

"Вернуться хотел бы как можно раньше, в этом году, это просто моя мечта, — сказал Джонс, чьи слова приводит ТАСС . — Но пока продолжается разбирательство с USADA.

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Главный бой, который я хотел бы провести, — это поединок против Дэниела Кормье, он чемпион, он лучший. Он боец высочайшего уровня, он справился со Стипе Миочичем".

В августе прошлого года Джонс провалил допинг-тест. Проба, давшая положительный результат на туринабол, была сдана 28 июля, в преддверии боя против Кормье за чемпионский пояс UFC.

Поединок, который прошел 30 июля, завершился победой Джонса нокаутом в третьем раунде, однако после сообщения о положительной допинг-пробе спортсмена руководство UFC приняло решение лишить его титула. Впоследствии боец был добровольно протестирован 7 декабря в США с целью доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил, тест дал отрицательный результат.