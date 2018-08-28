Экс-чемпион UFC Джон Джонс прилетел в Россию

Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс прилетел в Москву. Спортсмен посетил столицу России в рамках работы по международному проекту в сфере единоборств Harcord, который стартует в ближайшее время.

«Москва это один из многих городов, которые Джон посетит в рамках работы. Джонс является лицом рекламной кампании проекта, который будет запущен чуть позже. В рамках поездки он проведет один семинар. Об этом мы объявим немного позже. Помимо запланированных встреч Джон не будет посещать никакие турниры и прочие мероприятия», — сказала PR-директор проекта Наталья Буланова.

Джонс не проводил бои уже больше года. Спортсмен попался на употреблении запрещенных препаратов после поединка против Дэниэля Кормье в июле 2017-го. Пока неизвестно, когда Джонс сможет вернуться в октагон UFC.