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Экс-чемпион UFC Джон Джонс прилетел в Россию
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Экс-чемпион UFC Джон Джонс прилетел в Россию 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс прилетел в Москву. Спортсмен посетил столицу России в рамках работы по международному проекту в сфере единоборств Harcord, который стартует в ближайшее время.
«Москва это один из многих городов, которые Джон посетит в рамках работы. Джонс является лицом рекламной кампании проекта, который будет запущен чуть позже. В рамках поездки он проведет один семинар. Об этом мы объявим немного позже. Помимо запланированных встреч Джон не будет посещать никакие турниры и прочие мероприятия», — сказала PR-директор проекта Наталья Буланова.
Джонс не проводил бои уже больше года. Спортсмен попался на употреблении запрещенных препаратов после поединка против Дэниэля Кормье в июле 2017-го. Пока неизвестно, когда Джонс сможет вернуться в октагон UFC.
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