Экс-чемпион UFC призвал Федора Емельяненко завершить карьеру 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс поделился мнением о российском бойце Федоре Емельяненко, передает "Советский спорт".
По мнению Джонса, 41-летнему россиянину стоит завершить профессиональную карьеру, чтобы «уйти на пике».
"При всем уважении к Федору, ему пора завершать карьеру. Федор — великолепный боец, но даже мне, его болельщику, тяжело смотреть на проигранные бои. Мое мнение, стоит уйти, находясь на пике карьеры", — сказал американец.
Свой следующий поединок Емельяненко проведет против Чейла Соннена в рамках Гран-При Bellator.
Ранее сообщалось, что Джонс считает Федора Емельяненко величайшим бойцом ММА.