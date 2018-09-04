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Экс-чемпион UFC призвал Федора Емельяненко завершить карьеру
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Экс-чемпион UFC призвал Федора Емельяненко завершить карьеру 

Газета.Ru + ещё 25 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс поделился мнением о российском бойце Федоре Емельяненко, передает "Советский спорт".
По мнению Джонса, 41-летнему россиянину стоит завершить профессиональную карьеру, чтобы «уйти на пике».
"При всем уважении к Федору, ему пора завершать карьеру. Федор — великолепный боец, но даже мне, его болельщику, тяжело смотреть на проигранные бои. Мое мнение, стоит уйти, находясь на пике карьеры", — сказал американец.
Свой следующий поединок Емельяненко проведет против Чейла Соннена в рамках Гран-При Bellator.
Ранее сообщалось, что Джонс считает Федора Емельяненко величайшим бойцом ММА.
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