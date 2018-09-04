Экс-чемпион UFC призвал Федора Емельяненко завершить карьеру

По мнению Джонса, 41-летнему россиянину стоит завершить профессиональную карьеру, чтобы «уйти на пике».

"При всем уважении к Федору, ему пора завершать карьеру. Федор — великолепный боец, но даже мне, его болельщику, тяжело смотреть на проигранные бои. Мое мнение, стоит уйти, находясь на пике карьеры", — сказал американец.

Свой следующий поединок Емельяненко проведет против Чейла Соннена в рамках Гран-При Bellator.

Ранее сообщалось, что Джонс считает Федора Емельяненко величайшим бойцом ММА.