Экс-чемпион UFC считает Федора Емельяненко величайшим бойцом ММА

"Я считаю, что Федор — величайший боец и выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением", — заявил Джонс.

При этом он полагает, что россиянину пора завершать карьеру, пока он находится на пике своих возможностей.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC верит в победу Федора Емельяненко над Чейлом Сонненом на Bellator 208.