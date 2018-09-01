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Экс-чемпион UFC считает Федора Емельяненко величайшим бойцом ММА
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Экс-чемпион UFC считает Федора Емельяненко величайшим бойцом ММА 

Газета.Ru + ещё 23 1 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс считает россиянина Федора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств, передает "Советский спорт".
"Я считаю, что Федор — величайший боец и выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением", — заявил Джонс.
При этом он полагает, что россиянину пора завершать карьеру, пока он находится на пике своих возможностей.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC верит в победу Федора Емельяненко над Чейлом Сонненом на Bellator 208.
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