Гаделья встретится с Ниной Ансарофф на турнире UFC 231

Боец UFC Кладуия Гаделья встретится с Ниной Ансарофф в следующем своём поединке в организации, сообщает MMANytt. Поединок пройдёт 8 декабря на турнире UFC 231.

Бывшая претендентка на чемпионский пояс Гадлья в последний раз в октагоне появлялась 9 июня 2018 года, победив Карлу Эспарзу раздельным решением судей на турнире UFC 225.

До этого на счету Гадельи было поражение от Джессики Андраде в сентябре 2017 года. Всего на счету Гадельи восемь поединков в UFC, в пяти из которых она одержала победы.

На счету Нины Ансарофф серия из трёх побед подряд — в последнем на данный момент для себя поединке Ансарофф победила Ранду Маркос безоговорочным решением судей на турнире UFC on Fox 30 28 июля 018 года.