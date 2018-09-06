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Гаделья встретится с Ниной Ансарофф на турнире UFC 231
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Гаделья встретится с Ниной Ансарофф на турнире UFC 231 

Чемпионат.com + ещё 50 3 часа назад
Фото: ToFight.ru
Боец UFC Кладуия Гаделья встретится с Ниной Ансарофф в следующем своём поединке в организации, сообщает MMANytt. Поединок пройдёт 8 декабря на турнире UFC 231.
Бывшая претендентка на чемпионский пояс Гадлья в последний раз в октагоне появлялась 9 июня 2018 года, победив Карлу Эспарзу раздельным решением судей на турнире UFC 225.
До этого на счету Гадельи было поражение от Джессики Андраде в сентябре 2017 года. Всего на счету Гадельи восемь поединков в UFC, в пяти из которых она одержала победы.
На счету Нины Ансарофф серия из трёх побед подряд — в последнем на данный момент для себя поединке Ансарофф победила Ранду Маркос безоговорочным решением судей на турнире UFC on Fox 30 28 июля 018 года.
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