Крылов: благодаря соглашению с М-1 будет больше российских бойцов в UFC

Российский боец UFC Никита Крылов прокомментировал подписание соглашения между российской организацией М-1 и UFC.

«Я думаю, что это отличный шанс для бойцов самого старейшего промоушена. Все теперь имеют четкую формулу, по которой можно добиться успеха в ММА. Промоушен М-1 определил один большой и четкий маршрут, по которому бойцы могут попасть в UFC. Несомненно, чемпионы всех крупнейших российских организаций могут с достоинством представлять Россию в UFC и я думаю, такой договор, по-хорошему, можно было бы заключать с каждой из ведущих организаций страны. Это здорово, думаю, благодаря соглашению с М-1 будет больше российских бойцов в UFC, будет больше наших чемпионов. Мы всему миру покажем, кто такие русские люди!», — отметил Крылов.