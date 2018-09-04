Ещё
Крылов: благодаря соглашению с М-1 будет больше российских бойцов в UFC
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крылов: благодаря соглашению с М-1 будет больше российских бойцов в UFC 

Чемпионат.com + ещё 41 1 час назад
Фото: RT на русском
Российский боец UFC Никита Крылов прокомментировал подписание соглашения между российской организацией М-1 и UFC.
«Я думаю, что это отличный шанс для бойцов самого старейшего промоушена. Все теперь имеют четкую формулу, по которой можно добиться успеха в ММА. Промоушен М-1 определил один большой и четкий маршрут, по которому бойцы могут попасть в UFC. Несомненно, чемпионы всех крупнейших российских организаций могут с достоинством представлять Россию в UFC и я думаю, такой договор, по-хорошему, можно было бы заключать с каждой из ведущих организаций страны. Это здорово, думаю, благодаря соглашению с М-1 будет больше российских бойцов в UFC, будет больше наших чемпионов. Мы всему миру покажем, кто такие русские люди!», — отметил Крылов.
Чемпионат.com: последние новости
Рефери начал душить набросившегося на него бойца Емельяненко, Хабиб, Макгрегор, Уайлдер, Фьюри — в главных новостях недели. Хабиб – Конор, Фёдор – Соннен, Олейник – Хант – осенью в ММА. Часть 1
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова оправдалась за позор на US Open19
Без клюшек. Горячие хоккеистки России15
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ21
Умер известный хоккеист Павел Лазарев10
Устюгов сделал заявление о допинге2
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение