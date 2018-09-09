Магомедшарипов победил Дэвиса на турнире UFC и вызвал на бой Мендеса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов , выступающий в полулегком весе, победил болевым приемом во втором раунде американца Брэндона Дэвиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228 в Далласе.

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Магомедшарипов планирует провести следующий бой против американца Чада Мендеса. "Я сегодня хотел показать, что у меня хороший грэпплинг и я могу все. Но я благодарен своему сопернику, который вышел на коротком уведомлении. Чад Мендес, давай (проведем бой)", — сказал он после поединка с Дэвисом.