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Магомедшарипов победил Дэвиса
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Магомедшарипов победил Дэвиса на турнире UFC и вызвал на бой Мендеса 

ТАСС + ещё 71 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Jeffrey McWhorter
Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, победил болевым приемом во втором раунде американца Брэндона Дэвиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228 в Далласе.
Американец заменил выбывшего из-за травмы мексиканца Яира Родригеса.
Магомедшарипов планирует провести следующий бой против американца Чада Мендеса. "Я сегодня хотел показать, что у меня хороший грэпплинг и я могу все. Но я благодарен своему сопернику, который вышел на коротком уведомлении. Чад Мендес, давай (проведем бой)", — сказал он после поединка с Дэвисом.
В активе 27-летнего россияна теперь 16 побед и одно поражение в ММА. У 28-летнего Дэвиса девять побед и пять поражений. 33-летний Мендес за свою карьеру встречался с такими известными бойцами, как Конор Макгрегор, Жозе Альдо, Каб Суонсон и другими. Всего на его счету 18 побед и четыре поражения.
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