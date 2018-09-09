Магомедшарипов победил Дэвиса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, победил болевым приемом во втором раунде американца Брэндона Дэвиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 228 в Далласе.
Американец заменил выбывшего из-за травмы мексиканца Яира Родригеса.
Магомедшарипов планирует провести следующий бой против американца Чада Мендеса. "Я сегодня хотел показать, что у меня хороший грэпплинг и я могу все. Но я благодарен своему сопернику, который вышел на коротком уведомлении. Чад Мендес, давай (проведем бой)", — сказал он после поединка с Дэвисом.
В активе 27-летнего россияна теперь 16 побед и одно поражение в ММА. У 28-летнего Дэвиса девять побед и пять поражений. 33-летний Мендес за свою карьеру встречался с такими известными бойцами, как Конор Макгрегор, Жозе Альдо, Каб Суонсон и другими. Всего на его счету 18 побед и четыре поражения.