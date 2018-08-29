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Нурмагомедов провёл тренировку с Рокхолдом
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Нурмагомедов провёл тренировку с Рокхолдом 

Чемпионат.com 7 минут назад
Российский боец UFC, владеющий чемпионским поясом промоушена в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов провёл тренировку с бывшим чемпионом UFC Люком Рокхолдом в рамках подготовки к предстоящему 6 октября на турнире UFC 229 поединку с ирландским бойцом Конором Макгрегором.
«Всегда рад видеть чемпиона Люка Рокхолда в тренировочном лагере. Отличная энергетика, усердная работа и постоянно подталкивание меня к движению вперёд», — написал российский боец на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фото можно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, что ранее 12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, предложил Макгрегору тренироваться в своём зале.
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