Нурмагомедов провёл тренировку с Рокхолдом

«Всегда рад видеть чемпиона Люка Рокхолда в тренировочном лагере. Отличная энергетика, усердная работа и постоянно подталкивание меня к движению вперёд», — написал российский боец на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, что ранее 12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, завершивший спортивную карьеру, предложил Макгрегору тренироваться в своём зале.