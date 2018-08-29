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«К чёрту Мэйуэзеров»: Макгрегор ответил на любезное предложение Флойда
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«К чёрту Мэйуэзеров»: Макгрегор ответил на любезное предложение Флойда 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Ирландец Конор Макгрегор (21-3) категорически отверг предложение Флойда Мэйуэзера-младшего воспользоваться его залом в Лас-Вегасе для подготовки к предстоящему мегафайту против россиянина Хабиба Нурмагомедова (26-0).
Напомним, что в августе прошлого года Мэйуэзер уверенно победил Макгрегора в боксёрском поединке, и спустя какое-то время пошли разговоры о реванше по правилам ММА, которые на данный момент затихли.
«К чёрту Мэйуэзеров, за исключением старшего и Роджера. Между нами нет мира, парниша», — написал ирландец в Twitter.
Fuck the Mayweathers, except Senior and Roger. There is no peace here kid. Step up or step down.
— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 29 августа 2018 г.
Мэйуэзер, очевидно, ждал чего-то подобного и почти без промедления ответил в Instagram постом с фото их прошлогоднего мегаденежного боя и записью: «Самая лёгкая 9-значная сумма, которую я когда-либо сделал».
Easiest 9 figures I ever made! All work is what? #mayweatherpromotions #TMT #TBE  Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)
28 Авг 2018 в 7:04 PDT  Поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Нурмагомедова и экс-чемпиона в двух категориях Макгрегора запланирован на 6 октября как главное событие турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США).
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